Previsioni Meteo del 6 Giugno 2026

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 6 Giugno 2026.

AL NORD – Al mattino molti addensamenti al settentrione con locali piovaschi. Al pomeriggio rovesci sviluppo lungo l’arco alpino e in Appennino, stabilità prevalente su coste e pianure. In serata e in nottata tempo in miglioramento con graduali schiarite, salvo residui fenomeni sulle Alpi orientali.

AL CENTRO – Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio temporali in sviluppo nelle zone appenniniche, soleggiato sulle coste tirreniche. In serata e nella notte tornano condizioni di tempo asciutto ovunque con assenza prevalente di nuvolosità.

AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino cieli del tutto soleggiati, qualche innocuo addensamento sulla Puglia. Al pomeriggio instabilità in aumento tra Molise, Campania, Basilicata e Calabria, tempo invariato altrove. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o al più poco nuvolosi.

Temperature minime e massime stabili o in rialzo su tutta la penisola.