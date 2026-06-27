Guerra di droni durante la notte tra Kiev e Mosca

AgenPress. Kiev e Mosca si sono scambiate attacchi durante la notte. I raid russi contro l’Ucraina hanno ucciso due persone e ne hanno ferite oltre 20.

Secondo Mosca, gli attacchi ucraini contro i territori occupati dai russi e all’interno della Russia hanno provocato un morto e 10 feriti.

Le forze russe hanno preso di mira impianti di produzione del gruppo Naftogaz, la più grande compagnia petrolifera e del gas del Paese, nelle regioni di Poltava e Kharkiv. Secondo i media ucraini, l’ondata di attacchi ha incluso 129 droni, di cui 113 sono stati abbattuti o neutralizzati dalle forze ucraine.

Da parte sua, l’Ucraina ha dichiarato di aver colpito lo stabilimento militare Titan-Barrikady a Volgograd, ritenuto coinvolto nella produzione di componenti per il sistema missilistico Oreshnik.