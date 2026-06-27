Israele attacca il Libano un giorno dopo aver concordato il ritiro di alcune truppe dalla regione

AgenPress. L’esercito israeliano ha condotto un attacco con droni nel Libano meridionale, il giorno dopo aver concordato il ritiro di alcune truppe dalla regione, evidenziando la fragilità del cessate il fuoco tra i due Paesi.

Un funzionario delle Forze di Difesa Israeliane (IDF) ha dichiarato che l’attacco mirava a eliminare una minaccia per le sue truppe.

L’attacco sottolinea le difficoltà che permangono nel raggiungere un accordo di pace duraturo in Libano, dove le Forze di Difesa Israeliane (IDF) sono impegnate in una guerra continua contro il gruppo militante Hezbollah, sostenuto dall’Iran, complicando ulteriormente i colloqui di pace tra Washington e Teheran.

In base a un accordo mediato dagli Stati Uniti, Israele ha accettato di ritirare le truppe dalle aree a nord e a sud del fiume Litani, cedendo il controllo dei territori all’esercito libanese. Sia il Libano che Israele hanno presentato l’accordo come un primo passo, rivendicando entrambi una vittoria per i rispettivi paesi.

Hezbollah, nel frattempo, ha respinto l’accordo. In una lunga dichiarazione rilasciata sabato, il segretario generale del gruppo, Sheikh Naim Qassem, ha affermato che l’accordo rappresenta “uno resa della sovranità del Libano”.