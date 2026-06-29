Rinnovo contratto. Ultimatum delle Associazioni Sindacali Militari al Governo. “Niente firma senza dignità e risorse”

AgenPress. Dopo i ripetuti incontri presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, le Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari firmatarie, rappresentative della maggioranza del tavolo negoziale, prendono atto che non sussistono le condizioni per sottoscrivere il rinnovo del contratto di lavoro 2025-2027.

Le risorse stanziate sono insufficienti a garantire un reale recupero del potere d’acquisto, non valorizzano la specificità dello status e dell’impiego del personale militare e non offrono risposte concrete sulla previdenza dedicata.

Per queste ragioni, le APCSM chiedono un immediato confronto politico con il Governo, affinché vengano fornite risposte concrete, accompagnate da adeguate risorse economiche, indispensabili per rendere il contratto realmente dignitoso, la previdenza dedicata effettivamente attuabile e per sciogliere i nodi politici relativi alle indispensabili modifiche in materia di relazioni sindacali e di agibilità sindacale.

In assenza di risposte politiche precise, credibili e in tempi ragionevoli, le APCSM confermano la propria indisponibilità alla firma e si riservano di intraprendere ulteriori azioni di rivendicazione a tutela del personale rappresentato.

Sigle firmatarie – I Segretari Generali

USMIA EI – USMIA MM – USMIA CC – ASPMI – USIC – SAM – SIAMO – SIM MM – SIULM AM – SINAM – SIULM MM – SILF – AMUS – SIAF – USIF – SIAM – LRM