Wimbledon lo show parte dai numeri 1. Sinner e Sabalenka tra i più attesi del torneo

AgenPress. L’attesa è finita. Come vuole la tradizione più prestigiosa del tennis mondiale, Wimbledon apre le sue porte affidando subito il palcoscenico ai numeri uno del ranking. Sul Centre Court, nel giorno inaugurale dei Championships, gli occhi saranno puntati su Jannik Sinner e Aryna Sabalenka, leader delle classifiche ATP e WTA e protagonisti più attesi di un torneo che continua a conservare un fascino unico nel panorama dello sport mondiale.

Per Sinner si tratta di un ritorno particolarmente significativo. L’azzurro si presenta sull’erba londinese dopo le delusioni e le tensioni vissute a Parigi, dove il cammino al Roland Garros si era concluso lasciando strascichi tecnici ed emotivi. Il numero uno del mondo ha scelto di non disputare tornei di preparazione sull’erba, puntando tutto sul recupero fisico e mentale in vista dell’appuntamento più importante della stagione. Una scelta che aumenta le incognite ma che conferma la fiducia del campione altoatesino nei propri mezzi.

A Wimbledon, però, Sinner non arriva soltanto da numero uno: arriva da campione in carica. Sarà lui ad aprire il programma del Centre Court, nel rispetto della tradizione che riserva al detentore del titolo l’onore del primo match sul campo principale. Un ruolo che certifica la sua nuova dimensione nel tennis mondiale e che lo pone immediatamente sotto i riflettori.

Se il torneo maschile parte nel segno dell’azzurro, quello femminile si apre con una pressione ancora maggiore sulle spalle di Sabalenka. La bielorussa guida il ranking WTA ma il suo primato non appare inattaccabile. Dopo una stagione di altissimo livello, culminata con diverse finali importanti, la numero uno del mondo cerca il primo titolo Slam dell’anno e soprattutto il primo trionfo della carriera sull’erba di Wimbledon, superficie che finora le ha regalato tre semifinali ma mai una finale.

Le ferite del Roland Garros sono ancora fresche anche per lei. La sconfitta parigina ha lasciato il segno, tanto da spingere Sabalenka a un lavoro specifico sul piano mentale nelle settimane successive. Arriva a Londra con l’obiettivo di trasformare la delusione in energia positiva e difendere un trono che vede sempre più rivali pronte a insidiarlo.

È il rito immutabile di Wimbledon: il primo giorno non concede attese e mette immediatamente in scena i protagonisti principali. Tra il bianco rigoroso delle divise, il verde perfetto dei prati e il silenzio reverenziale del Centre Court, il torneo più antico del mondo accende subito i riflettori sui suoi re. Sinner e Sabalenka aprono la danza da numeri uno, con la responsabilità di chi guida il tennis mondiale e la consapevolezza che, a Wimbledon, ogni partita può già raccontare una storia destinata a restare.