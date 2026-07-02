Diego Trivellini emoziona gli Insigniti OMRI: musica, innovazione e identità nazionale nel segno del Canto degli Italiani

Nel prosieguo dei lavori successivi al convegno svoltosi nella Sala Koch del Senato della Repubblica, dedicato al percorso parlamentare per il riconoscimento costituzionale del Canto degli Italiani, gli Insigniti membri della Fondazione Insigniti OMRI, giunti da numerose regioni italiane, hanno vissuto anche un ulteriore un momento di straordinaria intensità artistica ed emotiva

AgenPress. Protagonista dell’incontro è stato il maestro Diego Trivellini, musicista, compositore e fisarmonicista, conosciuto per l’originale percorso di ricerca che lo ha portato a sviluppare la “FisarmonicOrchestra”, uno strumento unico nel suo genere, capace di riprodurre dal vivo la ricchezza timbrica di un’intera orchestra.

Dopo la coinvolgente esecuzione del Canto degli Italiani da parte del tenore Francesco Grollo, che aveva già suscitato profonda emozione all’apertura del convegno promosso dalla senatrice Susanna Donatella Campione e sostenuto da senatori appartenenti a quasi tutti i gruppi parlamentari, il maestro Diego Trivellini ha proposto un percorso musicale dedicato al grande cinema italiano, interpretando due capolavori di Ennio Morricone: Titoli, da Il buono, il brutto e il cattivo, e il celebre Tema di Jill, da C’era una volta il West.

Senza l’ausilio di basi musicali o accompagnamenti preregistrati, il Maestro ha ricreato dal vivo la complessità delle partiture originali, restituendo il suono delle diverse sezioni orchestrali – archi, legni, ottoni, percussioni e persino i cori – attraverso la sola FisarmonicOrchestra. Un’esibizione che ha sorpreso il pubblico per la straordinaria fedeltà all’orchestrazione morriconiana e per la naturalezza con cui uno strumento solo è riuscito a evocare la pienezza sonora di una grande orchestra.

A rendere ancora più coinvolgente la performance è stata l’intensa espressività del mantice, capace di conferire alla musica un respiro narrativo e una forza interpretativa che hanno conquistato l’intera platea. L’esecuzione ha saputo fondere innovazione tecnologica, sensibilità artistica e rispetto della tradizione musicale italiana, trasformando il concerto in un’autentica esperienza emozionale.

L’interpretazione del Maestro Trivellini è stata accolta da lunghi applausi e da unanimi attestazioni di apprezzamento. Molti dei presenti hanno sottolineato come la sua musica abbia rappresentato il naturale prolungamento dei temi affrontati nel convegno: il valore dei simboli della Repubblica, l’identità nazionale e il patrimonio culturale italiano.

In questo contesto, la musica si è rivelata ancora una volta un linguaggio universale capace di rafforzare il senso di appartenenza e di tradurre in emozione quei valori civili e culturali che il percorso per il riconoscimento costituzionale del Canto degli Italiani intende custodire e trasmettere alle future generazioni.