13 morti e oltre 80 feriti nel massiccio attacco missilistico russo a Kiev

AgenPress. Nella notte ondate di missili e droni russi hanno bombardato Kiev, poche ore dopo che il presidente Volodymyr Zelensky aveva avvertito che la Russia si stava preparando a un altro attacco su larga scala contro l’Ucraina.

Tredici persone sono morte e oltre trenta sono rimaste ferite, ha dichiarato il Servizio statale di emergenza ucraino, aggiungendo che le operazioni di ricerca e soccorso sono in corso in diverse zone, tra cui un edificio residenziale a più piani parzialmente crollato.

Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha indicato in 86 il numero dei feriti, 70 dei quali ricoverati in ospedale, e ha descritto l’attacco come il “più massiccio” della guerra contro la capitale.

“È stata una notte terribile per Kiev”, ha detto, aggiungendo che “ci sono stati danni in tutti i quartieri della città”. Klitschko ha affermato che a Kiev è stata proclamata una giornata di lutto nazionale.

L’aeronautica militare ucraina ha dichiarato che la Russia ha lanciato 74 missili e 496 droni a lungo raggio durante l’attacco, la maggior parte dei quali diretti verso Kiev.

L’attacco ha distrutto edifici residenziali, danneggiato un hotel nel centro di Kiev e incendiato palazzi multipiano. Alle 7:00 ora locale, danni e distruzioni erano stati registrati in oltre 30 località in tutti i quartieri di Kiev a seguito dell’attacco.

“Il nemico sta nuovamente prendendo di mira le zone residenziali e uccidendo i civili. Abbiamo assistito a gravissime distruzioni e a un numero significativo di vittime, tra cui bambini”, ha dichiarato Tymur Tkachenko, capo dell’amministrazione militare della città di Kiev.

Il Ministero della Difesa russo ha segnalato in un messaggio su Telegram che il “massiccio attacco” con armi terrestri, aeree e navali a lungo raggio e ad alta precisione, nonché con droni, ha colpito infrastrutture militari ed energetiche, oltre ad aeroporti a Kiev e in altre zone.

Il ministero ha affermato che l’attacco è stato una rappresaglia per gli attacchi ucraini contro infrastrutture civili russe, senza fornire ulteriori dettagli. La Russia ha abbattuto 327 droni ucraini durante la notte sul proprio territorio e nei territori occupati in Ucraina, ha dichiarato il ministero della Difesa.