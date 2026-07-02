Incendio in un ospedale in Germania: almeno due morti e decine di feriti

AgenPress. Due persone sono morte e decine sono rimaste ferite in un incendio scoppiato nelle prime ore del mattino in un ospedale della città di Ludwigslust, nel nord della Germania.

Una portavoce delle autorità ha chiarito che le due vittime erano pazienti. In precedenza, la polizia aveva parlato di oltre trenta feriti, ma la portavoce ha rassicurato, garantendo che nessuno di loro versa in gravi condizioni.

Secondo le prime informazioni, l’incendio è divampato nella stanza di un paziente. Non è chiaro se le vittime si trovassero in quella stanza. Le autorità hanno evacuato in tutta fretta pazienti e personale dall’edificio. Non è chiaro quante persone siano state dimesse d’urgenza dalla struttura sanitaria.

Al mattino, fiamme e fumo si levavano ancora dall’edificio di cinque piani. All’esterno, i pazienti, alcuni avvolti in coperte, sedevano sull’erba di fronte all’ospedale. Altri attendevano in sedia a rotelle.