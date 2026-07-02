XIX Congresso UIL. Meloni: “Per anni, in Italia, lo Stato ha distribuito soldi a pioggia. A tutti, anche a chi delocalizzava o non rispettava le regole sulla sicurezza”

AgenPress. Per anni, in Italia, lo Stato ha distribuito soldi a pioggia. A tutti, anche a chi delocalizzava o non rispettava le regole sulla sicurezza. Noi, banalmente, abbiamo detto basta, perché i soldi che lo Stato distribuisce non sono soldi suoi, sono soldi che raccoglie dalle tasse e dai sacrifici dei lavoratori di questa Nazione, e vanno spesi con equità, con responsabilità, e con l’obiettivo, di migliorare la condizione della vita delle persone. Nel mercato del lavoro significa che quelle risorse devono essere destinate solo a chi applica contratti giusti e rispetta i diritti dei lavoratori.

E tutto questo ci consente anche di combattere quei contratti pirata che, nella migliore delle ipotesi, applicano condizioni sfavorevoli, quando non addirittura umilianti. È una vittoria, anche questa, che considero di tutti. Dello Stato, dei lavoratori, delle imprese, dei datori di lavoro che fanno il proprio mestiere rispettando la legge e che sono loro stessi vittime del dumping contrattuale e salariale.

Principi di buon senso, che tuttavia siamo stati i primi ad introdurre, e che hanno l’ambizione di rendere il nostro mercato del lavoro, oltre che più dinamico – come dicono i dati registrati in questi anni stanno mostrando – anche più giusto.