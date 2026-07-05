Unione Naz. Consumatori: ringraziamo Governo per stangata. Un pieno costa 2 euro in più in 2 giorni e non è finita

AgenPress. “Ringraziamo il Governo per la stangata che si è abbattuta sugli automobilisti, considerati sempre polli da spennare. Il mancato rinnovo del già misero sconto sulle accise ha fatto salire, come aveva preannunciato, il gasolio in autostrada oltre i 2 euro al litro, nelle strade normali sopra 1,9 euro. Anche la benzina torna oltre la soglia di 1,9 in autostrada. Un pieno da 50 litri in appena 2 giorni è rincarato di circa 2 euro: +2 euro per il gasolio nella rete stradale, +1,80 in autostrada. +1,90 euro per la benzina, sia in autostrada che nella rete stradale. E non è ancora finita, considerato che si tratta di prezzi in modalità self service e che, quindi, se non si vende in quel distributore anche il servito, molti prezzi saranno aggiornati solo lunedì mattina” dichiara Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“E’ strano come il Governo, quando gli fa comodo, segua pedissequamente le semplici raccomandazioni della Commissione europea, che ricordiamo sono non vincolanti e obbligatorie, in pratica meri consigli, mentre non dia seguito agli obblighi quando è aperta una procedura d’inflazione, come nel caso dei balneari o continui indifferente a pagare sanzioni, dalle discariche abusive ai rifiuti della Campania” conclude Dona.

Tabella: effetto del mancato rinnovo del taglio delle accise sui prezzi dei carburanti in modalità self service

CARBURANTE Prezzo del 3 luglio (in euro) Prezzo di oggi (in euro) Differenza per un pieno di 50 litri (in euro) Gasolio autostrade 1,968 2,004 1,80 Benzina autostrade 1,894 1,932 1,90 Gasolio strade 1,882 1,922 2,00 Benzina strade 1,803 1,841 1,90

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati medi Mimit