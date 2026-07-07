Stretto di Hormuz. L’Iran lancia un altro attacco con droni contro una nave mercantile

AgenPress. Secondo quanto riferito da un funzionario statunitense, il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane ha colpito oggi una nave mercantile vicino allo Stretto di Hormuz con almeno un drone.

Secondo quanto riferito dal funzionario, l’esercito statunitense ha anche abbattuto diversi droni lanciati oggi dall’Iran.

Un funzionario statunitense ha inoltre affermato che due navi attaccate dall’Iran durante la notte vicino alla parte meridionale dello stretto, in prossimità dell’Oman, sono state colpite da due missili che hanno percorso una breve distanza. Le due navi hanno riportato danni, ma non ci sono state vittime.

Gli attacchi dell’Iran violano direttamente il memorandum d’intesa firmato dagli Stati Uniti e dall’Iran il mese scorso, ha affermato il funzionario, definendo le azioni dell’Iran nelle ultime 12 ore “aggressive”.