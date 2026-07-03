Iran e Oman propongono un “piano tariffario per lo Stretto di Hormuz”

AgenPress. L’Iran e l’Oman hanno presentato agli Stati Uniti una proposta per l’amministrazione dello Stretto di Hormuz che prevede la riscossione congiunta di tasse amministrative da parte dei due Paesi mediorientali.

In un memorandum d’intesa firmato il mese scorso, Stati Uniti e Iran hanno concordato che le navi potranno transitare liberamente e in sicurezza attraverso lo stretto per 60 giorni e che, successivamente, la gestione di questa vitale via navigabile sarà definita da Iran e Oman in sede di discussione con gli altri Stati del Golfo Persico.

Il ministro degli Esteri omanita Sayyid Badr bin Hamad Al Busaidi ha dichiarato in un’intervista questa settimana che l’Oman non appoggia l’imposizione di tariffe alle navi per il transito nello Stretto di Hormuz . Ha tuttavia fatto una distinzione tra tariffe obbligatorie e contributi volontari versati dalle compagnie di navigazione per la manutenzione di questa vitale via navigabile, in modo simile ai modelli utilizzati nello Stretto di Malacca e a Singapore.

Fonti a conoscenza della discussione hanno affermato che il piano è stato recentemente consegnato agli Stati Uniti, ma un funzionario mediorientale ha dichiarato che, sebbene gli Stati Uniti siano stati consultati su possibili meccanismi per lo stretto, l’Oman non ha presentato una proposta formale.

La nuova proposta per il futuro delle rotte marittime commerciali globali è stata riportata per la prima volta dal New York Times.

I negoziatori statunitensi nutrono delle perplessità sulla proposta, ma che intendono discuterne con gli omaniti e credono che la questione possa essere risolta.

La portavoce della Casa Bianca, Anna Kelly, ha dichiarato in un comunicato: “Il presidente Trump è stato chiaro sul fatto che l’Iran non può imporre pedaggi nello Stretto, che è una via navigabile internazionale”.

Qualsiasi monetizzazione dello stretto rappresenterebbe un cambiamento radicale rispetto alla situazione prebellica, quando le navi commerciali che trasportavano il 20% delle forniture mondiali di petrolio e gas naturale lo attraversavano senza pagare alcun pedaggio. I funzionari dell’amministrazione Trump hanno ripetutamente affermato che un sistema di pedaggi non sarebbe accettabile.