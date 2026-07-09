Calabria, sabotata la linea ferroviaria: traffico ferroviario sospeso in tutta la regione

AgenPress. Mattinata di pesanti disagi per i trasporti ferroviari in Calabria, dove la circolazione dei treni è stata sospesa dopo il danneggiamento della linea in diversi punti. Dai primi accertamenti emerge che non si sarebbe trattato di un guasto accidentale, ma di un’azione volontaria e dolosa.

Secondo le prime ricostruzioni, ignoti avrebbero provocato danni all’infrastruttura ferroviaria, in particolare con il taglio di cavi in più tratti della rete. Gli interventi hanno interessato la linea tirrenica tra San Lucido e Longobardi e la linea jonica tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto, compromettendo il regolare funzionamento dell’intera rete regionale.

L’interruzione ha inizialmente bloccato la circolazione tra Battipaglia, in provincia di Salerno, e Paola, nel Cosentino, per poi estendersi all’intera Calabria. La sospensione coinvolge le principali direttrici ferroviarie, con inevitabili ripercussioni sui collegamenti nazionali e regionali.

I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono al lavoro per ripristinare l’infrastruttura e consentire una graduale ripresa del servizio, mentre le autorità stanno conducendo gli accertamenti per individuare i responsabili del presunto sabotaggio.

Nel frattempo, i viaggiatori devono fare i conti con ritardi, cancellazioni e limitazioni di percorso per treni ad Alta Velocità, Intercity e Regionali. RFI invita i passeggeri a verificare costantemente lo stato del proprio convoglio prima di mettersi in viaggio, in attesa del completo ripristino della circolazione.