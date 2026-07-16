Crolla parte del palazzo del Tribunale di Bolzano: nessun ferito, verifiche in corso

AgenPress. Attimi di grande apprensione all’alba di oggi, quando una parte significativa del palazzo del Tribunale di Bolzano è improvvisamente crollata. Il cedimento ha interessato almeno un quarto dell’edificio, interessato da un importante intervento di ristrutturazione e ampliamento. Secondo le prime informazioni, al momento non risultano persone coinvolte o ferite.

L’edificio, uno dei simboli istituzionali della città e risalente al periodo del Ventennio, è stato immediatamente isolato per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area. Sul posto sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco, insieme alle forze dell’ordine e al personale sanitario.

Le verifiche sono tuttora in corso per accertare la stabilità della struttura e scongiurare ulteriori cedimenti. I tecnici stanno inoltre effettuando controlli approfonditi per escludere la presenza di persone all’interno dell’edificio al momento del crollo. Secondo le prime ricostruzioni, le colonne esterne del Palazzo di Giustizia non sarebbero state interessate dal cedimento, elemento che potrebbe rivelarsi importante per le successive valutazioni strutturali.

Le cause del crollo restano ancora da chiarire. Saranno gli accertamenti tecnici e le indagini delle autorità competenti a stabilire se il cedimento sia riconducibile ai lavori in corso, a problemi strutturali preesistenti o ad altri fattori.

L’episodio ha destato forte preoccupazione tra i cittadini e ha inevitabilmente sollevato interrogativi sulla sicurezza del cantiere e sulle condizioni dell’edificio. Nelle prossime ore sono attesi ulteriori aggiornamenti dagli enti competenti, che forniranno un quadro più preciso sull’entità dei danni e sulle conseguenze per l’attività giudiziaria del tribunale.