Gioielliere condannato, Sasso (FN): “Chiediamo la grazia per Roggero e riforma della legittima difesa. Basta ipocrisia”

AgenPress. “Questa mattina i militanti di Futuro Nazionale erano davanti alla Cassazione in segno di solidarietà per Mario Roggero. Oggi, oltre alla solidarietà, chiediamo che vengano riviste le norme e i criteri di proporzionalità della legittima difesa, perché il bene non può essere equiparato al male. E chiediamo che venga istruita la pratica per la grazia”.

Lo ha detto Rossano Sasso, deputato di Futuro Nazionale, intervenendo oggi a “Italia No Limits”, programma condotto da Roberto Poletti su Giornale Radio.

“Questa è una pagina triste della Repubblica italiana – ha aggiunto Sasso -. Avrei auspicato meno ipocrisia e più concretezza. Quando Futuro Nazionale ha presentato emendamenti che avrebbero attenuato almeno dal punto di vista economico le conseguenze per Roggero, tutto il Parlamento ci ha votato contro. La politica può cambiare le cose, se c’è la volontà politica si può cambiare la legittima difesa. Mario Roggero merita la solidarietà di tutti gli italiani per bene e meno ipocrisia”.