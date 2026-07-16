Travolto dalla bicicletta dell’artista Paolo Belli. Morto dopo un giorno di agonia

AgenPress. Si è conclusa nel modo più tragico la vicenda dell’incidente che ha coinvolto Paolo Belli nelle campagne della Bassa Reggiana. Alessandro Magnani, 41 anni, è morto dopo un giorno di ricovero all’ospedale Maggiore di Parma, dove era stato trasportato in condizioni gravissime in seguito all’impatto con la bicicletta condotta dal cantante e conduttore televisivo.

L’incidente è avvenuto lunedì 13 luglio a Cognento, tra i comuni di Correggio e Campagnola. Secondo le ricostruzioni, Magnani stava terminando un’attività lavorativa legata alla consegna di notifiche per conto di una società di servizi quando è stato investito dalla bici guidata da Belli, appassionato di ciclismo e impegnato in un’uscita nelle strade di campagna della zona. I soccorsi sono stati immediati: il 41enne è stato elitrasportato d’urgenza a Parma, mentre l’artista ha riportato soltanto lievi ferite ed è stato accompagnato all’ospedale di Guastalla, soprattutto per il forte stato di choc.

Dopo il decesso della vittima, la Procura di Reggio Emilia ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e Paolo Belli è stato iscritto nel registro degli indagati. Si tratta di un atto dovuto che consentirà lo svolgimento degli accertamenti tecnici, a partire dall’autopsia, e garantirà a tutte le parti la possibilità di nominare consulenti durante le indagini.

L’esame autoptico sarà determinante per chiarire le cause della morte. Gli investigatori, infatti, non escludono alcuna ipotesi: il decesso potrebbe essere stato provocato dal trauma riportato nella caduta oppure da un malore che avrebbe colpito Magnani prima o durante l’incidente. Anche la dinamica dell’impatto è al centro degli accertamenti della Polizia Locale della Bassa Reggiana. Le prime informazioni indicano che Belli stesse procedendo a velocità contenuta, ma saranno le indagini a stabilire con precisione quanto accaduto.

Secondo le persone che hanno avuto modo di parlargli dopo l’incidente, Paolo Belli è profondamente provato dall’accaduto. L’artista, descritto come “distrutto e sotto choc”, avrebbe chiesto ripetutamente notizie sulle condizioni del 41enne fin dai primi momenti successivi all’impatto.

La morte di Alessandro Magnani ha suscitato profondo cordoglio nella comunità locale. Conosciuto anche come allenatore di pallavolo in diverse società del territorio, è stato ricordato con messaggi di affetto da colleghi, amici e dalle realtà sportive con cui aveva collaborato negli ultimi anni.