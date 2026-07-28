La Fondazione Insigniti OMRI dà il benvenuto a Laila Perciballi

L’avvocato cassazionista, Garante dei diritti delle persone anziane di Roma Capitale e Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, entra a far parte della Fondazione Insigniti OMRI. Una figura di riferimento nel campo della tutela dei diritti, della bioetica e della deontologia, che rafforza l’impegno della Fondazione nella promozione dei valori costituzionali e del servizio alla collettività

AgenPress. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana (OMRI) ha accolto l’adesione di Laila Perciballi, giurista romana, Cavaliere OMRI e Garante dei diritti delle persone anziane di Roma Capitale. Da sempre in prima linea nella tutela dei diritti della persona, nella bioetica e nella deontologia delle professioni sanitarie, la sua figura costituisce un ponte di raccordo multidisciplinare tra il mondo forense, l’area socio-sanitaria e la società civile.

Avvocato cassazionista, formatrice, conciliatrice e mediatrice, legale del Movimento Consumatori, è nota per le sue battaglie a difesa della cittadinanza. Laureata in Giurisprudenza nel 1996 presso l’Università “La Sapienza” di Roma con una tesi sulla privacy, discussa sotto la guida del Prof. Stefano Rodotà, al suo fianco, ha avviato fin da giovanissima un solido percorso accademico e professionale. Allieva e collaboratrice del compianto Prof. Paolo Cendon, che considera il “suo papà in diritto”, allarga lo sguardo a tutti i diritti degli individui ed alle loro preziose diversità, operando da anni nel diritto dei deboli e nella responsabilità professionale, affiancando all’attività legale un’intensa opera di studio, di divulgazione scientifica e di didattica seminariale presso numerose università italiane.

Autrice di molte monografie — tra cui “Felice convivenza, come accordarsi” (Key Editore, 2015) sui patti tra coniugi, coppie di fatto, etero e omosessuali, la curatela del volume “Anziani, diritti e tutele senza età” (Key Editore, 2020), e diversi contributi in opere collettanee per editori quali Cedam, Utet, Pacini e Jovene — ha offerto un apporto significativo nel campo dell’etica e della deontologia delle professioni sanitarie.

Già nel 2019 viene scelta dalla “Federazione nazionale Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione” come “Referente per le relazioni con la cittadinanza e la promozione dei valori dell’Ordine”. Durante la pandemia, nei mesi drammatici segnati dalle vittime del Covid e dalla crisi sanitaria, coordina ogni giorno online il gruppo di lavoro delle 19 professioni sanitarie per la realizzazione della “Costituzione etica della Federazione”, progetto unico al mondo i cui 48 articoli sono divenuti i principi fondamentali dei codici deontologici di ben 18 professioni sanitarie.

Da sempre in prima linea come legale del Movimento Consumatori — di cui presiede la sezione di Roma Capitale — ha firmato rilevanti protocolli di intesa, carte di servizi nonché promosso battaglie a difesa dei consumatori e della trasparenza. Sensibile all’equità sociale, si dedica alla parità di genere e al contrasto alla violenza attraverso l’educazione finanziaria e giuridica. Il suo raggio d’azione si estende alla ricerca con la partecipazione al comitato scientifico di ASSD (Associazione Sanità Digitale), contribuendo a libri bianchi come “La sanità che vorremmo dopo l’emergenza coronavirus” (2020), “Pazienti, caregiver e sanità digitale partecipata” (2023) e “Le donne incontrano la salute”. Dal 2004 è membro del tavolo tecnico del protocollo d’intesa tra Notariato e Associazioni dei consumatori, contribuendo alla stesura di 21 guide utili su amministrazione di sostegno, “dopo di noi”, volontaria giurisdizione, anziani, trust, successioni e tante altre.

Membro del comitato scientifico del Forum Risk Management, organizza l’annuale “Conferenza nazionale sulla fragilità e sulla vulnerabilità” (giunta alla V edizione) e partecipa ai tavoli di lavoro sul PNRR (laboratorio 20/30 Arezzo).

Nel giugno 2023, con ordinanza del Sindaco Roberto Gualtieri, è stata nominata Garante dei diritti delle persone anziane di Roma Capitale. Per i suoi meriti professionali e sociali, il 2 giugno 2024 è stata insignita dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e ha ricevuto il Premio Soft Skills presso il Senato della Repubblica. Aperta all’innovazione tecnologica, ha completato nel febbraio 2026 un Master Executive in Giornalismo Computazionale e Intelligenza Artificiale. Nota al grande pubblico come opinionista giuridica per la Rai e le principali testate televisive, organizza convegni su etica, deontologia, sanità, digital divide, sicurezza e privacy.

Madre di tre figli, l’avvocato Perciballi ha saputo armonizzare una brillante carriera giuridica e istituzionale con una profonda dedizione alla famiglia e alla comunità. L’ingresso nella Fondazione rappresenta un momento di alto valore simbolico e istituzionale, volto a valorizzare percorsi di eccellenza umana, professionale e scientifica che mettono al centro i diritti della persona, la dignità costituzionale e i valori della Repubblica, promuovendo una cultura istituzionale inclusiva, pluralista e vicina al territorio.