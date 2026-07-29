I devastanti incendi boschivi in ​​Francia minacciano impianti missilistici e siti nucleari

AgenPress. I vasti incendi che stanno devastando la Francia sudoccidentale minacciano importanti siti di difesa e nucleari vicino a Bordeaux, costringendo all’evacuazione e all’adozione di misure di emergenza presso fabbriche di missili, centri di ricerca militare e impianti aerospaziali.

L’intensificarsi degli incendi si verifica mentre la Francia si prepara ad affrontare martedì la quarta grande ondata di calore dell’anno, con temperature elevate e condizioni di siccità che aumentano la pressione sulle squadre impegnate a combattere i vasti incendi boschivi vicino a Bordeaux.

Nella regione francese le temperature avrebbero dovuto raggiungere i 91 gradi Fahrenheit (33 gradi Celsius), circa 13 gradi (7 gradi Celsius) al di sopra della media stagionale.

“La situazione che stiamo affrontando oggi è la più grave che abbiamo mai registrato, la più dura dalla Seconda Guerra Mondiale”, ha dichiarato il presidente Emmanuel Macron, che si è recato nella zona.

Il ministro dell’Economia francese, Roland Lescure, ha dichiarato che gli incendi hanno danneggiato oltre 13.000 aziende nella regione della Gironda, molte delle quali costrette a chiudere o evacuare.

Secondo il Telegraph, gli incendi si stanno avvicinando alle fabbriche di missili e razzi che immagazzinano materiali esplosivi.

Almeno sette siti contenenti sostanze pericolose si trovano entro un raggio di 12 miglia dall’incendio.

Saint-Médard-en-Jalles, a ovest-nord-ovest, è una delle città evacuate e ospita una grande fabbrica che produce propellenti per i razzi spaziali Ariane e per i missili strategici francesi.

Un impianto nelle vicinanze, a Sainte-Hélène, produce anch’esso perclorato di ammonio, un ossidante chiave utilizzato nei propellenti solidi per razzi.

Gli incendi minacciano anche le fabbriche che producono componenti chiave per i missili nucleari francesi, i caccia Rafale e i missili militari.

Finora, gli incendi hanno devastato oltre 42.000 ettari nella regione della Gironda, risultando tra i più vasti incendi boschivi mai registrati in Francia.