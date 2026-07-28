Paura a Gardaland: incendio nella zona storica del parco, rogo sotto le montagne russe

AgenPress. Momenti di apprensione nel primo pomeriggio di oggi a Gardaland Resort, dove un incendio è divampato poco prima delle 14 all’interno della zona storica del celebre parco divertimenti.

Le fiamme si sono sviluppate nell’area “vecchia” della struttura, nei pressi delle montagne russe, attirando l’attenzione dei numerosi visitatori presenti nel parco. Una densa colonna di fumo è stata notata da diverse aree del resort, suscitando preoccupazione tra gli ospiti.

L’intervento del personale di sicurezza e dei vigili del fuoco è stato immediato, consentendo di circoscrivere e domare rapidamente il rogo, evitando che le fiamme si propagassero ad altre attrazioni o strutture.

Fortunatamente non si registrano feriti né persone intossicate. Per motivi di sicurezza l’area interessata è stata temporaneamente isolata, mentre il resto del parco ha continuato a operare regolarmente, salvo eventuali limitazioni nelle vicinanze dell’incendio.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause che hanno provocato il rogo. Al momento non sono state diffuse informazioni ufficiali sull’origine dell’incendio né sull’entità dei danni riportati dalle strutture coinvolte.

L’episodio ha provocato attimi di paura tra i visitatori, ma grazie al tempestivo intervento dei soccorsi la situazione è tornata rapidamente sotto controllo, consentendo di evitare conseguenze più gravi.