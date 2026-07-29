L’Iran impicca due manifestanti in pubblico

AgenPress. In Iran due giovani sono stati impiccati pubblicamente per il loro presunto ruolo nelle proteste antigovernative che hanno infiammato il Paese a gennaio, mentre i presenti gridavano “Vergogna, Vergogna!”. Prima che le forze di sicurezza lanciassero gas lacrimogeni per disperdere la folla, secondo quanto riportato dal Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana (CNRI), un gruppo di opposizione iraniano in esilio.

Abolfazl Sepahi Badjani e Amirhossein Safari Hosseinabadi sono stati impiccati martedì in piazza Shahid Alikhani a Isfahan, dove, secondo le autorità, avrebbero commesso reati legati alle proteste dell’8 gennaio, stando a quanto riportato dal CNRI e dai media statali iraniani.

Il CNRI ha affermato che i presenti hanno condannato le esecuzioni prima che le forze di sicurezza lanciassero gas lacrimogeni per disperdere la folla. Il gruppo di opposizione ha anche dichiarato che il personale di sicurezza era stato dispiegato sui tetti e nelle strade circostanti.

Le esecuzioni rappresentano l’ultima escalation nella repressione iraniana contro i manifestanti arrestati durante le proteste a livello nazionale iniziate alla fine di dicembre e intensificatesi a gennaio.

Le organizzazioni per i diritti umani hanno accusato le autorità iraniane di negare agli imputati il ​​giusto processo, di basarsi su confessioni estorte con la forza e di eseguire condanne a morte dopo processi iniqui.

Secondo l’ agenzia di stampa Mizan, affiliata alla magistratura , Badjani e Hosseinabadi sono stati condannati per moharebeh, ovvero “inimicizia contro Dio”, efsad-fil-arz, o “corruzione sulla Terra”, nonché per distruzione e incendio doloso di beni pubblici e per atti che hanno causato la morte di quattro agenti. Le autorità li hanno anche accusati di possesso di armi da fuoco e bombe Molotov.

Martedì, l’NCRI ha affermato che agli imputati è stato negato il diritto di scegliere i propri avvocati e che persino agli avvocati nominati dal tribunale è stato negato l’accesso ai fascicoli del caso.

Human Rights Watch ha dichiarato questa settimana che almeno 50 persone sono state giustiziate negli ultimi quattro mesi con accuse che ha definito vaghe, legate alla sicurezza nazionale.

“Ricorrendo ancora una volta alla pratica medievale delle impiccagioni pubbliche, la Repubblica islamica sta cercando di instillare paura in tutta la società e di scoraggiare future proteste”, ha affermato Mahmood Amiry-Moghaddam, direttore per i diritti umani in Iran, in un post condiviso su X.

“Le esecuzioni pubbliche sono una forma crudele di terrore di Stato che la comunità internazionale non deve tollerare”, ha aggiunto.