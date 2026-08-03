Taranto, all’Ipogeo Palazzo Stola un nuovo “Appuntamento con la Cultura”: incontro con Pierfranco Bruni

AgenPress. Venerdì 7 agosto 2026, alle ore 19.00, l’Ipogeo Palazzo Stola di Taranto, in Via Paisiello, ospiterà un nuovo appuntamento della rassegna “Appuntamento con la Cultura”, con un incontro dedicato all’autore Pierfranco Bruni.
Al centro della serata sarà la presentazione del volume “Edificare la gioia. Francesco d’Assisi”. Il volume, che include la prefazione di Marilena Cavallo, è ormai giunto alla sua seconda edizione aggiornata, pubblicata da Pellegrini.
L’iniziativa si propone come un momento di approfondimento culturale e letterario, offrendo al pubblico l’occasione di incontrare l’autore e di dialogare attorno ai temi dell’opera.
L’evento si inserisce nel solco delle iniziative volte a promuovere la cultura e la riflessione attraverso il confronto diretto con protagonisti del panorama intellettuale e letterario.