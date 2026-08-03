Ferragosto a ritmo di musica: il divertimento è a Cinecittà World e Luneur Park

AgenPress. Un agosto all’insegna del divertimento per gruppi di amici e famiglie che restano nella Capitale. Cinecittà World e Luneur Park animano l’estate romana con un calendario ricco di musica, spettacoli, energia e intrattenimento per tutte le età.

Il Parco dove il Cinema prende vita è aperto tutti i giorni con un mix di attrazioni, spettacoli dal vivo e divertimento. Tra piscine, giochi d’acqua e attrazioni adrenaliniche, Cinecittà World offre tante occasioni per vivere l’estate e trovare refrigerio nelle giornate più calde. Il giorno di Ferragosto grande festa con l’esplosivo Bonita Pool Party, uno dei format di musica reggaeton, hip-hop e urban più conosciuti e amati dai giovani in Italia. Tra un tuffo nella Cinepiscina, un giro sulle attrazioni e uno spettacolo, sarà una giornata tutta da ballare, con tre DJ set con schiuma party, animazione con balli di gruppo e lezioni di zumba. L’energia latina arriva direttamente ad Aqua World per un Ferragosto all’insegna della musica e del divertimento. E mentre il Bonita Party fa ballare gli ospiti, il resto del parco continua a vivere con le sue grandi attrazioni e le sue ambientazioni cinematografiche. Dalle emozioni di Altair, il roller coaster con 10 inversioni, al volo immersivo di Volarium, dalle avventure acquatiche di Aktium alle atmosfere di Inferno, il Ferragosto a Cinecittà World diventa un’esperienza a 360 gradi, tra adrenalina, cinema e musica.

Per chi preferisce intraprendere un viaggio originale, c’è Roma World, il parco tematico dell’antica Roma, dove trascorrere un Ferragosto indietro nel tempo tra gli spettacoli dei gladiatori, gli show di falconeria, il Tiro con l’Arco, gli animali della fattoria, le cene in Taberna e il nuovo show serale “Roma Aeterna – il Giuramento degli elementi”. Il Villaggio dei Legionari rende l’esperienza ancora più immersiva con la possibilità di pernottare in tenda e vivere una giornata da antico romano.

Per i più piccoli, da 0 a 10 anni, l’appuntamento è invece al Luneur Park, il parco divertimenti per famiglie nel cuore dell’EUR a Roma. Una giornata che inizia nella Splash Zone, tra scivoli dedicati ai bambini e aree relax, per poi proseguire dal pomeriggio con un giro sulle giostre più iconiche del parco. E quando arriva la sera, spazio al divertimento senza età con Luna Village, il Festival serale gratuito di Luneur Park che, a partire dalle 19, propone food court, musica e spettacoli per tutta la famiglia. Fino al 31 agosto, il calendario offre un programma ricco e variegato di live show e intrattenimento. Il 14 agosto, a dare il via al weekend di Ferragosto, sarà la UFO Rock Band, con le più amate sigle dei cartoni animati reinterpretate in chiave rock. Il 15 agosto, tutti in pista con la musica anni ’90 di Dam James, mentre il 16 agosto sarà protagonista la compagnia Ladisa, pronta a incantare il pubblico con un’esperienza visiva e artistica unica.