Amanda Knox porta la sua vicenda giudiziaria a teatro: polemica per lo spettacolo al Fringe di Edimburgo

AgenPress. Amanda Knox torna a raccontare la propria storia, questa volta attraverso il linguaggio della stand-up comedy. L’ex studentessa americana, assolta in via definitiva dall’accusa di aver partecipato all’omicidio di Meredith Kercher, ha annunciato uno spettacolo teatrale che debutterà durante il Fringe Festival di Edimburgo, suscitando dure critiche da parte della famiglia della vittima.

Lo show, intitolato “Amanda Knox: Cartwheel”, andrà in scena per dieci giorni nel mese di agosto al Gilded Balloon, una delle sedi storiche del celebre festival scozzese. Sul palco sarà la stessa Knox, protagonista di un monologo che intreccia ironia e riflessioni sulla lunga vicenda giudiziaria che l’ha coinvolta dopo l’omicidio della studentessa britannica Meredith Kercher, avvenuto a Perugia nel novembre 2007.

L’iniziativa ha però provocato la reazione dei familiari di Meredith Kercher, che attraverso il loro legale hanno espresso profondo disappunto. La famiglia ha definito lo spettacolo “offensivo e deplorevole”, dichiarandosi “allibita” dalla scelta di trasformare una vicenda tanto dolorosa in una rappresentazione comica.

Negli anni Amanda Knox ha più volte raccontato la propria esperienza pubblicamente. Dopo l’assoluzione definitiva, ha pubblicato un libro autobiografico e ha preso parte a un documentario dedicato alla sua storia. Il nuovo spettacolo rappresenta un ulteriore capitolo di questo percorso, scegliendo però un registro diverso, quello della stand-up comedy, destinato inevitabilmente a riaccendere il dibattito.

La vicenda giudiziaria legata all’omicidio di Meredith Kercher continua infatti a suscitare forte attenzione dell’opinione pubblica, soprattutto per il delicato equilibrio tra il diritto di raccontare la propria esperienza e il rispetto dovuto alla memoria della vittima e ai suoi familiari.