la Corea del Nord ha schierato un’unità missilistica in Russia con 120 missili balistici e sei lanciatori per attacchi contro l’Ucraina

AgenPress. Un’unità missilistica nordcoreana ha iniziato a dispiegarsi nella Russia occidentale e potrebbe essere equipaggiata con 120 missili balistici e sei lanciatori per attacchi contro l’Ucraina, ha detto un funzionario dell’agenzia di intelligence militare ucraina.

L’Ucraina è gravemente carente di sistemi di difesa aerea avanzati e la Russia ha cercato di sfruttare questa situazione utilizzando un maggior numero di missili balistici, che sono particolarmente difficili da abbattere.

Dalla fine del 2023 la Russia ha lanciato decine di missili balistici nordcoreani contro l’Ucraina, ma il dispiegamento di forze missilistiche nordcoreane rappresenterebbe un’espansione della già ampia cooperazione militare tra Mosca e Pyongyang.