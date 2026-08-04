Milano saluta Franco Baresi, folla e commozione ai funerali. Fischi per Cardinale, Scaroni e Sala

AgenPress. Una folla di centinaia di persone si è radunata davanti alla basilica di Sant’Ambrogio, a Milano, per rendere l’ultimo saluto a Franco Baresi. Un clima di profonda commozione ha accompagnato l’arrivo del feretro, accolto dall’affetto dei tifosi rossoneri che hanno voluto omaggiare uno dei simboli più amati della storia del Milan.

A dominare la scena è stata la storica bandiera rossonera con il numero 6, da sempre protagonista in Curva Sud. Il vessillo ha sventolato sopra la folla tra lunghi applausi e i cori intonati dai sostenitori, che hanno scandito con forza “C’è solo un capitano”, rendendo omaggio all’ex capitano e bandiera del club.

Momenti di tensione si sono invece registrati all’arrivo delle autorità e dei dirigenti del Milan. Il proprietario del club, Gerry Cardinale, e il presidente Paolo Scaroni sono stati accolti da una pioggia di fischi e contestazioni. Dalla folla si sono levati cori e urla di “Vattene”, accompagnati da numerosi “buuu” indirizzati ai vertici della società rossonera.

Contestato anche il sindaco di Milano, Giuseppe “Beppe” Sala, che è stato a sua volta accolto dai fischi di una parte dei presenti mentre raggiungeva la basilica per partecipare alla cerimonia funebre.

La funzione religiosa si è svolta in un clima di intensa partecipazione, con migliaia di tifosi e cittadini uniti nel ricordo di una figura che ha segnato la storia del calcio italiano e del Milan. L’ultimo saluto a Franco Baresi si è trasformato in una giornata di forte emozione, ma anche nell’occasione per una parte della tifoseria di esprimere il proprio dissenso nei confronti dell’attuale dirigenza del club.