AgenPress. Secondo diverse fonti a conoscenza della questione, l’esercito statunitense ha esaurito quasi l’80% dei suoi intercettori per un sistema chiave di difesa missilistica, mentre alti comandanti militari statunitensi avvertono che le scorte di munizioni del Pentagono sono “pericolosamente basse”.

Le scorte di sistemi chiave di difesa aerea si sono ridotte in modo particolare durante la guerra con l’Iran .

Secondo l’ultimo rapporto sull’inventario, dall’inizio della guerra le forze armate statunitensi hanno consumato quasi i quattro quinti del loro arsenale di missili THAAD e circa la metà dei loro intercettori Patriot.

La divulgazione del basso livello di scorte di THAAD non era stata precedentemente segnalata.

Il Center for Strategic and International Studies stima che, prima dell’inizio della guerra con l’Iran, gli Stati Uniti avessero in dotazione circa 2.200 intercettori Patriot (nelle due varianti più moderne della piattaforma) e 452 missili THAAD.

Gli alleati del Golfo hanno inoltre espresso nuove preoccupazioni in merito a come una carenza di sistemi di difesa aerea potrebbe influire sulla loro capacità di respingere potenziali ritorsioni iraniane qualora il presidente Donald Trump decidesse di intensificare il conflitto in corso.

Diversi di questi paesi fanno affidamento sui sistemi di difesa aerea statunitensi e hanno riconosciuto che la carenza di scorte potrebbe ostacolare la loro capacità di intercettare attacchi missilistici e di droni iraniani in arrivo, soprattutto se questi attacchi sono una risposta a un’eventuale escalation americana, secondo quanto affermato da diversi funzionari.