Celebrato il più grande funerale di massa della guerra di Gaza. Un clan palestinese di origine beduina quasi completamente sterminato da Israele

AgenPress. I resti decomposti di 112 corpi giacevano su barelle avvolte in bandiere sotto il sole cocente: tutto ciò che si è potuto trovare degli Al-Hassayna di Sabra, un clan palestinese di fiera origine beduina quasi completamente sterminato da Israele quasi tre anni fa.

Secondo le autorità palestinesi, 308 membri della famiglia allargata Al-Hassayna, nota anche come Abu Sharia, sono stati uccisi il 22 novembre 2023 quando i raid aerei israeliani hanno raso al suolo un gruppo di palazzi residenziali mentre i residenti dormivano a Sabra, uno dei vecchi quartieri di Gaza City.

Gli uomini sollevarono le barelle e le trasportarono per le strade. Un cartello era adornato con i ritratti dei morti: uomini, donne e bambini.

Gli uomini sollevarono le barelle e le trasportarono per le strade. Un cartello era adornato con i ritratti dei morti: uomini, donne e bambini.

Martedì, un gruppo di vicini e membri sopravvissuti del clan si è riunito su un terreno raso al suolo tra le rovine demolite, dove i resti sono stati disposti per quello che le autorità palestinesi hanno definito il più grande funerale di massa della guerra di Gaza.

Martedì, un gruppo di vicini e membri sopravvissuti del clan si è riunito su un terreno raso al suolo tra le rovine demolite, dove i resti sono stati disposti per quello che le autorità palestinesi hanno definito il più grande funerale di massa della guerra di Gaza.

Circa metà dei cadaveri erano già stati recuperati e sepolti, ma 153 corpi erano rimasti sotto le macerie fino ad ora.

Circa metà dei cadaveri erano già stati recuperati e sepolti, ma 153 corpi erano rimasti sotto le macerie fino ad ora. Quasi tre anni dopo, una squadra di recupero composta da 40 operai ha trascorso 17 giorni a setacciare meticolosamente il relitto, riportando alla luce i resti identificati come appartenenti a 112 delle vittime disperse.

“Questa giornata è intrisa di dolore e ha riaperto le nostre ferite a tre anni di distanza da questo massacro”, ha dichiarato Taysir Al-Hassayna, un membro sopravvissuto del clan. “Ha riportato il dolore nei nostri figli e nelle nostre donne. Ma la nostra consolazione è credere che siano martiri con Dio.”