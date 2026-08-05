Trump: “Lo Stretto di Hormuz verrà riaperto “presto”, altrimenti lancerò un nuovo duro attacco contro l’Iran”

AgenPress. Il presidente degli Stati Uniti ha affermato che sono in corso “ottimi colloqui” con Teheran, ma ha avvertito che se l’Iran si ritirasse dagli impegni presi, tornerebbe ad attaccare. Trump ha dichiarato che la sua prima scelta non è riprendere gli attacchi, bensì perseguire un accordo diplomatico.

Le sue dichiarazioni giungono dopo che sono in circolazione bozze di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran, che si trovano in una fase “molto avanzata”, ha detto ai giornalisti un portavoce del Ministero degli Esteri del Qatar. Il ministero ha sottolineato che si tratta di una soluzione diplomatica a breve termine e che i negoziatori “non hanno nulla di concreto in programma per quanto riguarda i colloqui diretti”.

L’Iran ha dichiarato di proseguire i negoziati con l’Oman in merito alla sicurezza delle rotte marittime attraverso lo Stretto di Hormuz. Il portavoce del Ministero degli Esteri del Qatar ha affermato che la libertà di navigazione attraverso lo stretto deve essere tutelata e che la via navigabile non deve essere utilizzata per esercitare pressioni politiche. Tuttavia, l’obiettivo dell’Iran nei colloqui “è quello di stabilire accordi temporanei” – della durata massima di tre mesi – che consentano a Teheran di controllare una rotta attraverso lo stretto, ha dichiarato un funzionario.

L’amministrazione Trump si mostra ottimista riguardo a un accordo per la cruciale via navigabile, con il Segretario di Stato americano Marco Rubio che afferma che ci sono stati progressi “ma non una conclusione definitiva” su un’intesa e il Segretario del Tesoro americano Scott Bessent che ipotizza un possibile consenso. Gli analisti del settore marittimo sono meno ottimisti.