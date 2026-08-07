La Russia colpisce tre navi che trasportavano materiale militare destinato all’Ucraina

AgenPress. Il Ministero della Difesa russo ha annunciato oggi che le sue forze hanno colpito tre navi utilizzate per il trasporto di materiale militare destinato all’Ucraina nel Mar Nero.

Inoltre, attacchi di droni russi hanno provocato un incendio nei magazzini di un’azienda agricola nella città di Balaklava, nella regione di Kharkiv, nell’Ucraina orientale, come annunciato dalle autorità locali tramite Telegram, senza tuttavia specificare il nome dell’azienda, ma precisando che non ci sono state vittime.

Ieri, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha promesso di fornire sostegno agli agricoltori colpiti dagli attacchi russi. Mosca ha recentemente intensificato gli attacchi contro le infrastrutture ucraine per l’esportazione di prodotti agricoli e contro le navi mercantili nella regione del Mar Nero.