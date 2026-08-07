AgenPress. Mosca ha insediato alucuni funzionari per amministrare le parti delle quattro regioni illegalmente annesse – Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia – che controlla.

Un’inchiesta congiunta di BBC Verify e BBC Russian ha esaminato centinaia di documenti e ha scoperto che 34.002 immobili appartenenti a cittadini ucraini – tra cui appartamenti, case e case vacanza – sono stati sequestrati o destinati al sequestro dal 2024, per essere assegnati a titolari di passaporto russo. In alcuni casi, le abitazioni possono essere affittate temporaneamente a funzionari locali come giudici, soldati e dipendenti statali.

I funzionari insediati da Mosca hanno preso di mira anche migliaia di attività commerciali, come uffici e hotel.

Gli ucraini vengono raramente informati quando le loro case vengono sequestrate, cosa che di solito avviene perché l’immobile non è registrato presso le autorità russe. Le persone sono quindi costrette a consultare i registri online degli immobili che i funzionari russi hanno dichiarato “senza proprietario” o “potenzialmente senza proprietario” per verificare se le loro proprietà sono elencate.

I cittadini ucraini sfollati a causa dei combattimenti devono ottenere un passaporto russo, tornare di persona nelle regioni occupate entro 30 giorni e rischiare l’arresto sottoponendosi a un estenuante processo di controllo di sicurezza all’aeroporto Sheremetyevo di Mosca, per evitare che i loro beni finiscano sotto il controllo dello Stato russo.