Meta multata a pagare 567 milioni di dollari. Piattaforma “pericolosa” per gli adolescenti

AgenPress. Un giudice statunitense del Nuovo Messico ha ordinato a Meta di pagare altri 567 milioni di dollari (421 milioni di sterline) per non aver avvertito il pubblico dei pericoli che le sue piattaforme rappresentavano per i bambini, segnando la sentenza più pesante mai emessa contro l’azienda in materia di sicurezza dei minori.

Il giudice Bryan Biedscheid ha affermato che il gigante dei social media rappresenta un “disturbo pubblico” paragonabile all’inquinamento atmosferico e che deve destinare il denaro a un fondo finalizzato alla riduzione dei danni futuri.

“Così come l’inquinamento nocivo prodotto dalla fabbrica può ledere il diritto del pubblico comune a un’aria ragionevolmente pulita, gli effetti dannosi delle piattaforme di Meta sui bambini non rimangono confinati alle piattaforme stesse, ma si diffondono a Internet nel suo complesso e, cosa forse ancora più preoccupante, al mondo reale, creando un onere sociale comune e un danno per i bambini colpiti, le loro famiglie, le scuole, gli ospedali e le forze dell’ordine”, ha scritto il giudice.

La sentenza si aggiunge alle multe di 375 milioni di dollari che Meta era già stata condannata a pagare nel caso, per un totale di 942 milioni di dollari.

Il fondo che Meta è stata incaricata di creare sarà utilizzato per finanziare gli interventi volti a mitigare “l’ampio impatto del danno”, ha dichiarato il giudice Biedscheid.

Secondo l’ordinanza, la stragrande maggioranza dei fondi sarà destinata al trattamento dei danni già causati dalle piattaforme di Meta, attraverso il finanziamento di “programmi clinici o di altro tipo appropriati e di professionisti nel campo della salute comportamentale”.

Un portavoce di Meta, la società che possiede e gestisce Instagram, Facebook, WhatsApp e Threads, ha dichiarato: “Non siamo d’accordo con la sentenza e presenteremo ricorso”.

“Ci impegniamo a fondo per garantire la sicurezza degli utenti sulle nostre piattaforme e siamo sempre stati trasparenti riguardo alle difficoltà nell’identificare e rimuovere malintenzionati e contenuti dannosi. Rimaniamo fiduciosi nel nostro operato in materia di protezione degli adolescenti online e continueremo a difenderci dalle accuse che travisano i fatti.”

Riguardo alla precedente sentenza di condanna a 375 milioni di dollari, Meta aveva dichiarato di voler presentare ricorso e fornito una spiegazione simile. Era la prima volta che uno stato citava in giudizio Meta con successo per questioni relative alla sicurezza dei minori.

Meta si trova attualmente ad affrontare migliaia di cause legali negli Stati Uniti per questioni simili. Oltre alle sentenze del New Mexico, all’inizio di quest’anno Meta ha perso una causa a Los Angeles con rivendicazioni analoghe.