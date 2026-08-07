Thailandia, sparatoria in una scuola: sei morti e 15 feriti. Morto anche lo studente assalitore

AgenPress. Tragedia in Thailandia, dove una sparatoria all’interno di una scuola ha provocato la morte di sei persone e il ferimento di altre 15. Tra le vittime figura anche lo studente che ha aperto il fuoco nell’istituto e che, secondo quanto riferito dalla polizia, si è successivamente tolto la vita.

L’attacco è avvenuto nel distretto di Bang Kruai, nella provincia di Nonthaburi, a nord di Bangkok. Le autorità hanno identificato l’autore del gesto come uno studente della scuola. Secondo le prime ricostruzioni, cinque insegnanti sono stati uccisi durante l’assalto, mentre numerose altre persone sono rimaste ferite.

La polizia di Nonthaburi ha confermato che il presunto attentatore si è suicidato dopo aver aperto il fuoco all’interno dell’istituto. Gli investigatori stanno ricostruendo con precisione la dinamica dell’accaduto e il movente dell’attacco.

Le indagini hanno inoltre rivelato un ulteriore e drammatico particolare: prima di raggiungere la scuola, il giovane avrebbe ucciso i propri nonni nella loro abitazione.

L’episodio ha sconvolto la comunità locale e riacceso il dibattito sulla sicurezza nelle scuole e sulla prevenzione della violenza giovanile. Le autorità thailandesi hanno avviato un’indagine approfondita per chiarire ogni aspetto della vicenda e accertare le circostanze che hanno portato alla tragedia.