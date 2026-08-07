Repubblica Democratica del Congo. Ebola: i casi confermati superano i 4.000

AgenPress. Secondo i dati governativi, i casi confermati di virus Ebola nella Repubblica Democratica del Congo hanno superato quota 4.000 per la prima volta dall’inizio dell’epidemia.

L’epidemia, la seconda più grande al mondo, è stata descritta come quella a più rapida diffusione mai registrata. Gli esperti ritengono che le infezioni fossero presenti già mesi prima che l’epidemia venisse dichiarata il 15 maggio e che il numero reale dei casi potrebbe essere molto più alto rispetto al conteggio ufficiale.

Secondo il rapporto più recente dell’istituto di sanità pubblica del Paese centrafricano, il numero totale dei casi ha raggiunto quota 4.053, con 1.850 decessi.

Casi sono stati registrati in cinque province della Repubblica Democratica del Congo: Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, Haute-Hôle e Tsopo.

Un rapporto pubblicato il mese scorso sulla rivista Science ha concluso che l’epidemia nella Repubblica Democratica del Congo è iniziata a gennaio, o addirittura prima, nella regione dell’Ituri. I ricercatori hanno identificato oltre 500 casi sospetti tra metà gennaio e il 15 maggio.

Fattori come la diagnosi tardiva, la sorveglianza sovraccarica, i conflitti militari e la mancanza di vaccini e trattamenti per il ceppo virale responsabile di questa epidemia hanno reso infruttuosi gli sforzi per contenere la malattia.

Finora, solo l’epidemia in Africa occidentale del 2014-16 è stata di maggiori dimensioni, con oltre 28.000 casi registrati in Guinea, Liberia e Sierra Leone.