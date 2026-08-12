Domenico Scilipoti Isgrò nuovo Coordinatore Nazionale dei Dipartimenti della Democrazia Cristiana

Esperienza istituzionale, impegno politico e competenza parlamentare al servizio dei Dipartimenti della Democrazia Cristiana

AgenPress. Il senatore Domenico Scilipoti Isgrò, figura di lunga esperienza nella politica italiana e già parlamentare sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica, assume un nuovo e importante incarico all’interno della Democrazia Cristiana, con il ruolo di Coordinatore Nazionale dei Dipartimenti.

Si tratta di un incarico che valorizza un percorso politico e istituzionale maturato in diversi decenni e che affida al senatore il compito di mettere a disposizione del partito le proprie competenze, la conoscenza delle istituzioni e l’esperienza maturata nel corso dell’attività parlamentare.

Nel nuovo ruolo, Scilipoti Isgrò sarà chiamato a coordinare e valorizzare il lavoro dei diversi Dipartimenti, favorendo il confronto sui principali temi della vita nazionale e contribuendo all’elaborazione di proposte politiche. L’obiettivo è quello di trasformare competenze, analisi e contributi provenienti dalle diverse aree tematiche in un lavoro organico e coerente con l’identità politica e culturale della Democrazia Cristiana.

Domenico Scilipoti Isgrò è stato eletto alla Camera dei deputati nell’aprile 2008, nella XVI legislatura, dopo una lunga esperienza amministrativa maturata a livello locale. Successivamente è stato eletto al Senato della Repubblica nel 2013, dove ha svolto il proprio mandato nella XVII legislatura.

Nel corso dell’attività parlamentare ha seguito diversi ambiti, tra cui ambiente, territorio, salute, finanze e temi sociali. Alla Camera è stato componente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici, mentre al Senato ha fatto parte della Commissione Finanze e Tesoro e della Commissione Igiene e Sanità.

La sua attività politica è stata inoltre caratterizzata dall’attenzione verso questioni riguardanti la tutela della salute, la salvaguardia dell’ambiente, le problematiche sociali e la difesa di determinati valori culturali e religiosi.

L’assunzione dell’incarico di Coordinatore Nazionale dei Dipartimenti della Democrazia Cristiana rappresenta una nuova fase del percorso politico del senatore.

Il coordinamento dei Dipartimenti costituisce infatti un’attività particolarmente rilevante per una formazione politica che intenda sviluppare una propria capacità propositiva sui grandi temi nazionali. Attraverso il lavoro dei Dipartimenti è possibile approfondire le diverse questioni di interesse pubblico, coinvolgere competenze professionali e politiche e contribuire alla definizione di programmi e proposte.

In questo contesto, l’esperienza maturata da Scilipoti Isgrò nelle istituzioni parlamentari potrà rappresentare uno strumento utile per favorire il collegamento tra l’elaborazione politica e la concreta attività legislativa e istituzionale.

Il nuovo Coordinatore Nazionale sarà dunque chiamato a promuovere il confronto tra le diverse competenze presenti nel partito, sostenendo un metodo di lavoro fondato sull’approfondimento dei problemi e sulla ricerca di proposte concrete.

Domenico Scilipoti Isgrò è nato a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, il 26 agosto 1957. Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Messina, si è specializzato in Ginecologia e Ostetricia e ha sviluppato nel corso della propria attività professionale un interesse anche per l’agopuntura e altre discipline mediche.

Prima dell’ingresso in Parlamento ha maturato una significativa esperienza nelle istituzioni locali. A partire dal 1983 è stato consigliere comunale a Terme Vigliatore, incarico che ha ricoperto per diversi anni. Nel 1986 è stato nominato vicesindaco e successivamente ha ricoperto anche l’incarico di assessore al Bilancio e alle Finanze.

Il suo percorso politico nazionale si sviluppa successivamente attraverso l’impegno nell’Italia dei Valori, con incarichi organizzativi in Sicilia. Nel 2008 viene eletto alla Camera dei deputati, iniziando così la propria esperienza parlamentare nazionale.

Nel dicembre 2010 lascia l’Italia dei Valori e partecipa alla nascita del Movimento di Responsabilità Nazionale, dando vita a una nuova fase della propria esperienza politica. Nel 2013 viene eletto al Senato della Repubblica, dove rimane per l’intera XVII legislatura.

Nel corso della sua attività istituzionale ha seguito numerosi temi di interesse nazionale e internazionale. Tra gli altri incarichi, l’attività nell’ambito della Delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare della NATO, nonché la partecipazione a commissioni parlamentari dedicate all’ambiente e al territorio.

Parallelamente all’attività politica, Scilipoti Isgrò ha mantenuto un forte interesse per le tematiche sociali, sanitarie, ambientali, economiche e religiose, ambiti che hanno accompagnato il suo percorso pubblico e parlamentare.

Il nuovo incarico nella Democrazia Cristiana si inserisce quindi in un percorso caratterizzato da una lunga frequentazione delle istituzioni e da esperienze maturate sia nell’amministrazione locale sia nel Parlamento nazionale.

Come Coordinatore Nazionale dei Dipartimenti, il senatore Scilipoti Isgrò potrà mettere a disposizione del partito la conoscenza dei meccanismi istituzionali, l’esperienza acquisita nel confronto parlamentare e le competenze sviluppate nel corso della propria attività politica e professionale.

La sfida sarà quella di contribuire a rendere i Dipartimenti luoghi di studio, confronto e proposta, capaci di affrontare i problemi del Paese e di tradurre le esigenze della società in indirizzi e proposte politiche.

Un incarico, dunque, che guarda non soltanto all’esperienza maturata, ma anche alla capacità di costruire, attraverso il lavoro collegiale, nuove proposte per il futuro della Democrazia Cristiana e per la vita politica nazionale.