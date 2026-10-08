L. Elettorale: Serracchiani, legge-mostro sarà boomerang

AgenPress. “Meloni e i suoi hanno fatto una legge-mostro che si spinge ai limiti e oltre al perimetro costituzionale, approvata calpestando i principi basilari del confronto sulle regole e arrivando perfino a utilizzare forme subdole di intimidazione contro i loro stessi parlamentari. In aula abbiamo votato in un clima inquietante che non vorremo rivedere mai più, con le donne mandate negli scranni in alto a controllare come votavano i colleghi. E anche se la destra così pensa di essersi prenotata la maggioranza alle prossime elezioni dovrà accorgersi che in realtà ha fabbricato il boomerang che rimanderà a casa questo governo e chi lo guida”.

Così la deputata dem Debora Serracchiani commenta il via libera allo ‘Stabilicum’.