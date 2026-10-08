Riforma elettorale, On. Mazzocchi (Presidente dei Cristiano Riformisti): “Approvazione amara che spacca il Paese. Il Governo si è arroccato per paura dei franchi tiratori”

AgenPress. Come Movimento dei Cristiano Riformisti esprimiamo profondo stupore e forte amarezza per le modalità con cui è stata definitivamente approvata la nuova riforma elettorale. Ci troviamo di fronte a un provvedimento di vitale importanza per la

democrazia, nato però sotto il segno della forzatura e della debolezza politica.

Il Parlamento si è mostrato profondamente diviso sia nel merito che nel metodo, al punto che l’esecutivo ha dovuto fare ricorso a ripetuti voti di fiducia per blindare il testo. Questo sistematico ricorso alla fiducia non è stato un segno di forza, ma l’esplicita confessione di una

verità lampante: il Governo aveva paura della sua stessa maggioranza e del voto segreto nelle aule parlamentari.

A conferma della fragilità strutturale del testo, l’approvazione ha già innescato un’immediata stagione di ricorsi e battaglie legali. Su diversi articoli della legge si registra infatti una convergenza inedita e preoccupante: costituzionalisti sia di destra che di sinistra hanno espresso fortissimi dubbi di legittimità, evidenziando vistosi profili di incostituzionalità che rischiano di far precipitare nuovamente il sistema elettorale nel caos e nell’instabilità.

Come Cristiano Riformisti rileviamo inoltre, come questa riforma, sia stata disegnata ignorando le reali esigenze del Paese, non tuteli e anzi, penalizzi fortemente tutte le forze politiche territoriali, che rappresentano la voce autentica delle comunità locali e delle specificità regionali.

Cancellare il radicamento territoriale in nome di calcoli di bottega è un errore politico imperdonabile. Siamo certi che questa forzatura non porterà fortuna al Governo

uscente che ha preferito la propria autoconservazione all’ascolto dei territori e dei cittadini”.