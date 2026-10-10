Giornata salute mentale, Schillaci: “Con questo governo è tornata priorità, ora abbiamo finanziamenti e strumenti più solidi”

AgenPress. “Quest’anno il Servizio Sanitario Nazionale celebra la Giornata mondiale della salute mentale con strumenti più solidi e una visione più moderna, grazie al Piano strategico nazionale di azioni sul tema che mancava da tredici anni e che questo governo ha fortemente voluto, rafforzando la capacità del sistema di rispondere in modo efficace ai bisogni delle persone che vivono una condizione di disagio psicologico”.

Lo dichiara il Ministro della Salute, Orazio Schillaci.

“Un Piano che non si limita alla gestione della malattia – prosegue il Ministro -, ma punta sulla diagnosi precoce, sulla prevenzione e sulla costruzione di una rete integrata di interventi, con particolare attenzione ai giovani, accompagnandoli nella delicata fase di transizione verso l’età adulta, attraverso il rafforzamento dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza e una maggiore integrazione tra scuola, sanità e servizi sociali”.

“Compito del Servizio Sanitario Nazionale è non lasciare nessuno ai margini, perché la salute mentale è un diritto che va garantito a tutti, senza discriminazioni. Ringrazio il tavolo di lavoro, presieduto del Professor Alberto Siracusano che sta lavorando anche, nell’ambito dell’attuazione del Piano, a un documento sul tema della depressione e a uno sulla prevenzione dei suicidi. Con questo Governo la salute mentale è tornata a essere una priorità delle politiche sanitarie. Un impegno che portiamo avanti ogni giorno perché ci stanno a cuore il benessere dei cittadini e la crescita della nostra Nazione”, conclude Schillaci.