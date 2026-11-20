Bolivia, Messico e Stati Uniti hanno perso lo status di “regioni libere dal morbillo”

AgenPress. A seguito dell’annuncio secondo cui Bolivia, Messico e Stati Uniti hanno perso lo status di eliminazione del morbillo, l’UNICEF avverte che i risultati ottenuti con grande fatica si stanno perdendo, mettendo a rischio la vita dei bambini. La decisione arriva dopo che una commissione indipendente convocata dall’Organizzazione Panamericana della Sanità (PAHO), riunitasi dal 10 al 13 novembre, ha valutato tutti i paesi e i territori delle Americhe.

«Stiamo assistendo a casi di morbillo in luoghi dove la malattia era sotto controllo, e sono i bambini a pagarne il prezzo», ha affermato Catherine Russell, Direttrice Generale dell’UNICEF. «Disponiamo di un vaccino contro il morbillo che protegge i bambini e che dal 2000 ha salvato quasi 59 milioni di vite. Non dovremmo perdere terreno di fronte a questa malattia prevenibile».

In Messico, secondo il Ministero della Salute, quest’anno sono stati confermati finora oltre 13.900 casi – il numero più alto dall’epidemia del 1989-90 – e i bambini di età compresa tra uno e quattro anni sono quelli più colpiti dall’inizio dell’epidemia all’inizio del 2025.

Negli Stati Uniti, secondo i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC), quest’anno sono stati confermati finora oltre 5.400 casi: il totale annuale più alto dalla recrudescenza del 1989-91. Il 96% dei casi riguarda persone non vaccinate o con stato vaccinale sconosciuto. I bambini sotto i cinque anni rappresentano il 18% dei casi, mentre quelli di età compresa tra i 5 e i 19 anni il 40%.

Nel frattempo, secondo il Ministero della Salute e dello Sport, la Bolivia ha confermato finora quest’anno oltre 100 casi di morbillo. L’epidemia, iniziata nel 2025, ha posto fine a oltre due decenni senza trasmissione locale.

I focolai stanno prendendo sempre più piede nei paesi a reddito medio e alto. Nel novembre 2025 il Canada ha perso il proprio status e, di conseguenza, le Americhe hanno perso la designazione di “regioni libere dal morbillo”. Nel gennaio 2026, sei paesi dell’Europa e dell’Asia centrale – Armenia, Austria, Azerbaigian, Spagna, Regno Unito e Uzbekistan – hanno perso tale status a seguito di una revisione dei dati del 2024, registrando la più grande perdita mai registrata in una singola regione. Sebbene il numero di casi nella regione sia diminuito nel 2025, i focolai sono continuati in alcuni contesti, tra cui il Regno Unito.

Il morbillo è una delle malattie più contagiose al mondo e può causare febbre alta, eruzioni cutanee gravi, polmonite, infiammazione cerebrale e morte.

Le lacune immunitarie post-COVID, gli ostacoli all’accesso ai servizi sanitari, la disinformazione e la riluttanza nei confronti dei vaccini hanno lasciato troppi bambini senza protezione. Poiché il morbillo si diffonde rapidamente e sfrutta i gruppi di persone non vaccinate, anche piccoli cali nella copertura vaccinale possono scatenare focolai epidemici, anche in paesi che in precedenza avevano eliminato la malattia.

Tuttavia, le epidemie possono essere fermate e la perdita dello status di eliminazione può essere invertita. Le Americhe hanno già eliminato il morbillo due volte in passato, l’ultima delle quali nel 2024. Bolivia, Messico e Stati Uniti stanno lavorando per colmare le lacune immunitarie rafforzando la vaccinazione, la sorveglianza e la risposta alle epidemie.

L’UNICEF sta collaborando con i Governi e i partner in oltre 100 paesi a basso e medio reddito, nelle zone di conflitto e nelle aree remote per contribuire a colmare le lacune immunitarie attraverso campagne di recupero e il potenziamento dei servizi di immunizzazione. L’UNICEF esorta ogni Governo a mantenere elevata la copertura vaccinale, a rafforzare la sorveglianza delle malattie per individuare e arrestare tempestivamente i focolai, a investire nell’assistenza sanitaria e a ricostruire la fiducia nei vaccini.