Il Policlinico Gemelli di Roma si prepara ad accogliere Leone XIV in tarda mattinata per asportare il nodulo al polmone

Cauto ottimismo in Vaticano: il Pontefice sarebbe di buon umore. Prevista una degenza di circa una settimana, mentre si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni di salute

AgenPress. Ricovero al Policlinico Gemelli per Papa Leone XIV, atteso per un intervento al polmone. In Vaticano il clima sarebbe improntato a un cauto ottimismo: secondo le informazioni disponibili, il Pontefice è di buon umore, mentre proseguono le valutazioni mediche in vista dell’operazione.

L’intervento riguarda un nodulo polmonare circoscritto, individuato nel corso di controlli medici. Stando alle informazioni riportate, la procedura potrebbe essere effettuata tra oggi e domani. Per il periodo successivo all’operazione, i medici prevederebbero una degenza di circa una settimana, durante la quale il Papa resterà sotto osservazione.

In conseguenza del ricovero e della necessità di garantire al Pontefice il tempo necessario per le cure e il recupero, tutte le udienze sono state annullate fino al 20 ottobre. Una sospensione che modifica temporaneamente l’agenda papale, in attesa di ulteriori indicazioni sui tempi della convalescenza e sulla ripresa degli impegni pubblici.

L’attenzione resta concentrata sulle condizioni di salute del Santo Padre e sull’esito dell’intervento. Il clima di fiducia riferito in Vaticano rappresenta un elemento rassicurante, ma sarà necessario attendere gli aggiornamenti medici per conoscere con maggiore precisione il quadro clinico.

Il nodulo polmonare individuato durante i controlli dovrà essere valutato sulla base degli accertamenti e degli eventuali risultati degli esami successivi all’intervento. Al momento, la sola presenza di un nodulo non consente di stabilirne con certezza la natura.

Le prossime comunicazioni ufficiali saranno quindi decisive per chiarire l’esito dell’operazione, i tempi del recupero e le prospettive di ritorno del Pontefice alle attività ordinarie.

Nel frattempo, fino al 20 ottobre, l’agenda papale resterà sospesa. L’auspicio è che il ricovero e il periodo di riposo consentano a Leone XIV di recuperare nelle migliori condizioni possibili.