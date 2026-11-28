AgenPress. “Il nuovo bando sulla continuità territoriale da e per la Sardegna è insostenibile economicamente per qualunque compagnia aerea. Così, in nome della promessa di fissare i biglietti a 49 euro per due anni, si rischia di compromettere un diritto che i sardi esercitano da 25 anni: quello di potersi spostare a tariffe sostenibili, con voli e orari garantiti. I sardi rischiano di essere lasciati al libero mercato, senza garanzie e con il pericolo concreto di rimanere bloccati”.

Lo ha dichiarato Antonio Moro, presidente del Partito Sardo d’Az​​ione (PSd’Az), intervenendo oggi a “L’Attimo fuggente”, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Bardi su Giornale Radio.

“L’attuale Governo regionale a guida Cinque Stelle ha eliminato dal bando il meccanismo che compensava gli aumenti del carburante. Si è creato un paradosso: la Regione ha stanziato le risorse per sostenere le compagnie, ma non esiste uno strumento per far arrivare quei soldi in tempi utili. Il risultato è un bando che non funziona, da rifare, e una situazione che rischia di lasciare i sardi senza collegamenti adeguati”, ha aggiunto Moro.