Piantedosi avverte: “Tolleranza zero contro i violenti, anche i minorenni risponderanno delle loro azioni”

AgenPress. Il ministro dell’Interno condanna le violenze durante le manifestazioni e ribadisce la necessità di individuare i responsabili. Solidarietà alle donne e agli uomini delle Forze dell’Ordine, ancora una volta costretti ad affrontare situazioni di forte tensione.

«Azioni da professionisti del disordine. Anche i minorenni non resteranno impuniti». È un messaggio netto quello lanciato dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che torna a condannare gli episodi di violenza verificatisi durante le manifestazioni e richiama l’attenzione sulla presenza di gruppi organizzati che, secondo quanto denunciato, sfruttano le occasioni di protesta per provocare scontri e seminare il caos.

Ancora una volta, sottolinea il ministro, le donne e gli uomini delle Forze dell’Ordine si sono trovati a fronteggiare comportamenti violenti da parte di soggetti che avrebbero trasformato momenti di manifestazione pubblica in occasioni di aggressione e disordine. Una situazione che riporta al centro del dibattito il tema della sicurezza nelle piazze e della tutela di chi è chiamato a garantire l’ordine pubblico.

Per Piantedosi, non si tratterebbe di semplici intemperanze, ma di azioni riconducibili a persone capaci di organizzarsi e di agire con l’obiettivo di cercare deliberatamente lo scontro. Un fenomeno che, secondo questa impostazione, richiede risposte ferme e un’attività investigativa mirata a identificare tutti i responsabili, senza distinzioni legate all’età.

Il passaggio sui minorenni assume un significato particolare. Il ministro ribadisce che anche i più giovani eventualmente coinvolti in episodi di violenza dovranno rispondere delle proprie azioni, nel rispetto delle norme e delle procedure previste dalla legge. La minore età, infatti, non comporta automaticamente l’assenza di responsabilità, sebbene il sistema giudiziario preveda regole specifiche per i minorenni.

Il messaggio è rivolto a chi, approfittando della partecipazione collettiva a una manifestazione, ritiene di poter agire nell’impunità. La libertà di manifestare resta un diritto fondamentale, ma non può diventare un pretesto per aggredire le forze di polizia, danneggiare beni pubblici e privati o mettere in pericolo l’incolumità delle persone.

Al centro delle parole di Piantedosi c’è anche il riconoscimento del lavoro svolto dagli operatori impegnati nella gestione dell’ordine pubblico. Donne e uomini delle Forze dell’Ordine che, in contesti spesso complessi e ad alto rischio, sono chiamati a contenere le tensioni e a garantire la sicurezza dei cittadini.

La condanna della violenza, tuttavia, non cancella la distinzione tra chi esercita legittimamente il diritto di protesta e chi commette reati. Proprio per questo, l’individuazione delle responsabilità individuali e l’accertamento dei fatti rappresentano passaggi essenziali per evitare generalizzazioni e assicurare che eventuali sanzioni siano fondate su elementi concreti.

Le dichiarazioni del ministro riaccendono il confronto sul difficile equilibrio tra libertà di espressione, diritto di manifestazione e necessità di garantire l’ordine pubblico. Un equilibrio che richiede interventi proporzionati, prevenzione e un’efficace attività investigativa, affinché le proteste pacifiche possano svolgersi senza essere compromesse da gruppi intenzionati a provocare disordini.

La linea espressa da Piantedosi punta dunque sulla fermezza nei confronti dei responsabili e sulla tutela degli operatori impegnati sul campo. Il principio richiamato è chiaro: la partecipazione a una manifestazione non giustifica la violenza e ogni eventuale responsabilità dovrà essere accertata nelle sedi competenti.