Scontri e devastazioni nelle città, Piscozzo (USIF): “Basta operatori delle Forze dell’Ordine bersaglio sociale. Chi devasta deve pagare”

AgenPress. L’Unione Sindacale Italiana Finanzieri (USIF) condanna con fermezza le violenze e i danneggiamenti verificatisi nel corso delle manifestazioni a Milano, Torino e Bologna.

«Manifestare è un diritto fondamentale, aggredire le Forze dell’ordine e devastare le città non lo è. Nessuna protesta può giustificare la violenza contro chi garantisce la sicurezza dei cittadini, né la distruzione di beni pubblici e privati», dichiara Vincenzo Piscozzo, Segretario generale USIF.

«Siamo ormai da anni a denunciare una situazione non più tollerabile: gli operatori delle Forze dell’ordine sono diventati un bersaglio sociale, esposti a rischi sempre maggiori mentre svolgono il proprio dovere. Non possiamo limitarci a condannare questi episodi ogni volta che accadono: servono interventi concreti e una strategia capace di contrastare efficacemente queste condotte».

Piscozzo sottolinea inoltre la necessità di affiancare alla risposta penale strumenti economici efficaci: «È necessario valutare nuove misure di deterrenza, compreso un rafforzamento degli strumenti economico-patrimoniali, affinché chi provoca danni sia chiamato a risponderne concretamente, nel rispetto della legge e delle responsabilità accertate. Chi devasta un’auto, distrugge una vetrina o danneggia infrastrutture non può lasciare il conto alla collettività».

«In una democrazia sana non è accettabile che siano sempre i cittadini a pagare per ripristinare ciò che altri hanno distrutto. Le risorse pubbliche non sono inesauribili e quei costi ricadono sull’intera comunità. Chi provoca i danni deve essere chiamato a pagarli: anche questo è un principio di giustizia e responsabilità», conclude il Segretario generale USIF.

USIF rinnova la propria solidarietà alle donne e agli uomini delle Forze dell’ordine coinvolti negli scontri e chiede alle istituzioni di passare dalle dichiarazioni ai fatti, rafforzando la tutela degli operatori e gli strumenti per assicurare i responsabili alla giustizia.

Ufficio Comunicazione USIF – Unione Sindacale Italiana Finanzieri