ENI proroga sconti fino a fine anno, Codacons: bene, ma tetto non aumenti

AgenPress. Bene per il Codacons la decisione di Eni di prorogare fino a fine anno il price cap sui prezzi di benzina e gasolio, ma l’associazione chiede all’azienda di non aumentare il tetto vigente.

L’attuale situazione, con le quotazioni del petrolio a livelli elevati e la crisi in Medio Oriente che prosegue, continua a spingere al rialzo i listini dei prodotti petroliferi, impedendo una discesa dei prezzi di benzina e gasolio alla pompa – spiega il Codacons – Per questo è importante la decisione di Eni di allungare gli sconti, ma chiediamo che il tetto massimo non venga modificato al rialzo, considerato che gli italiani da marzo combattono col caro-carburante e hanno subito già perdite consistenti a causa dei maggiori costi di rifornimento.

Speriamo che ora, sulla scia di Eni, anche gli altri marchi petroliferi che hanno avviato sconti e price cap seguano l’esempio della società e proroghino fino a fine anno le iniziative commerciali intraprese – conclude il Codacons.