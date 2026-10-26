A Mercato San Severino la presentazione di “Dove nascono i silenzi”, il romanzo di Claudia Conte

Martedì 27 ottobre, alle ore 18, nella Sala consiliare del Comune, un incontro dedicato al valore dell’ascolto, alla forza delle parole e all’importanza di dare voce a chi non riesce a farsi sentire

AgenPress. La letteratura come strumento di riflessione, consapevolezza e impegno civile. Martedì 27 ottobre 2026, alle ore 18, la Sala consiliare del Comune di Mercato San Severino ospiterà la presentazione di “Dove nascono i silenzi”, il romanzo di Claudia Conte, giornalista, scrittrice e attivista per i diritti umani.

L’iniziativa sarà un’occasione per approfondire i temi al centro dell’opera, attraverso un confronto sul valore dell’ascolto, sulla forza delle parole e sull’importanza di rompere il silenzio che spesso accompagna le storie più difficili. Un appuntamento che intende promuovere la cultura come spazio di dialogo e sensibilizzazione, dando voce a esperienze e vissuti che meritano attenzione.

L’incontro sarà moderato dalla dott.ssa Rita Occidente Lupo, direttrice del quotidiano Dentro Salerno.

Porteranno i saluti istituzionali Antonio Somma, sindaco di Mercato San Severino, Carmine Ingenito, presidente dell’Associazione Amici Granata, e Raffaele Colucci, commissario regionale della Campania Sud di Chiama Nord.

Interverranno l’avvocato Antonio Cavaliere, presidente dell’Associazione Territoriale Forense di Mercato San Severino; Luigi Pergamo, segretario nazionale del Movimento Pensionati Consumatori e Libertà; Arturo Iannaccone e Guido Milanese.

A concludere l’incontro sarà l’autrice, Claudia Conte, che dialogherà con i presenti sui significati e sui messaggi del suo libro.

L’evento è promosso con il coinvolgimento del Comune di Mercato San Severino, di ASTRAmbiente, dell’Associazione Territoriale Forense di Mercato San Severino e delle realtà associative che sostengono l’iniziativa.