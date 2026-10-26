Roma. CAF Pigneto, un punto di riferimento per cittadini, famiglie e lavoratori

AgenPress. Districarsi tra scadenze, documenti e procedure burocratiche non è sempre semplice. Dalle pratiche fiscali alle questioni previdenziali, dalle esigenze familiari alle problematiche legate alla casa e al lavoro, conoscere i passaggi da seguire e la documentazione necessaria può fare la differenza.

È in questo contesto che si inserisce l’attività del CAF Pigneto, a Roma, con il responsabile Diego Morgione, che si propone come punto di riferimento per cittadini, famiglie e lavoratori alla ricerca di assistenza e orientamento nella gestione delle pratiche quotidiane.

L’obiettivo è offrire un supporto concreto e personalizzato, partendo dall’ascolto delle esigenze di ciascuno e proseguendo con la verifica dei documenti e l’individuazione delle procedure più adatte. Per le attività che richiedono competenze specifiche o abilitazioni professionali, lo sportello favorisce il raccordo con le figure competenti.

Previdenza, invalidità civile e sostegno al reddito

Tra gli ambiti di maggiore interesse rientrano le pratiche legate all’invalidità civile, alla previdenza e alle misure di sostegno al reddito. CAF Pigneto offre assistenza nella preparazione delle domande e nella raccolta della documentazione necessaria, comprese le pratiche relative all’indennità di frequenza, accompagnando le famiglie nella comprensione dei requisiti e dei passaggi previsti.

Lo sportello fornisce inoltre supporto per le pratiche pensionistiche, la consultazione della posizione contributiva e l’orientamento sulle prestazioni disponibili. Per chi ha perso il lavoro, è possibile ricevere assistenza nella presentazione della domanda di NASpI e nella gestione dei relativi adempimenti.

Dichiarazione dei redditi e assistenza tributaria

La corretta gestione degli obblighi fiscali è un’altra area centrale dei servizi offerti. Dalla raccolta dei documenti alla preparazione della dichiarazione dei redditi, l’assistenza è rivolta a contribuenti e famiglie che desiderano affrontare gli adempimenti con maggiore ordine e consapevolezza.

Un supporto specifico riguarda anche le cartelle esattoriali e le questioni tributarie. Attraverso un primo esame della documentazione e delle scadenze, è possibile individuare gli aspetti da approfondire e valutare i percorsi più appropriati, con il coinvolgimento dei professionisti competenti quando necessario.

Pratiche amministrative, residenza e immigrazione

CAF Pigneto affianca i cittadini anche nella gestione di alcune pratiche amministrative, tra cui le richieste di cambio di residenza e il supporto per la prenotazione degli appuntamenti relativi alla carta d’identità presso il Comune di Roma, nel rispetto delle procedure e delle disponibilità degli uffici.

Un ulteriore ambito di intervento riguarda l’immigrazione e i permessi di soggiorno. Lo sportello offre orientamento e assistenza documentale per aiutare gli interessati a comprendere le procedure, individuare i documenti richiesti e preparare la pratica da presentare agli uffici competenti.

Famiglia, successioni e tutela dei diritti

Le questioni familiari e successorie richiedono spesso attenzione, chiarezza e il supporto delle professionalità appropriate. Per separazioni e divorzi, CAF Pigneto mette a disposizione un primo orientamento, favorendo il raccordo con professionisti legali abilitati.

Per le successioni ereditarie, l’assistenza riguarda la raccolta della documentazione e l’orientamento sugli adempimenti fiscali e amministrativi, con il coinvolgimento delle figure professionali necessarie in base alle caratteristiche del singolo caso.

Particolare attenzione è dedicata anche alle famiglie colpite dalla perdita di un proprio caro in seguito a un incidente stradale. In queste circostanze, lo sportello può offrire un primo orientamento e facilitare il contatto con professionisti competenti per approfondire le tutele previste e le eventuali richieste di risarcimento.

Lavoro, contratti di locazione e condominio

Il mondo del lavoro e la gestione degli immobili possono presentare questioni complesse, che richiedono informazioni precise e valutazioni adeguate. Per questo, tra i servizi rientrano l’orientamento in materia di consulenza del lavoro e il raccordo con professionisti abilitati per gli aspetti relativi ai rapporti lavorativi, ai contratti e ai relativi adempimenti.

Per proprietari e inquilini è disponibile supporto nella gestione dei contratti di locazione e degli obblighi connessi. In caso di controversie condominiali, è inoltre possibile ricevere un primo orientamento sulla documentazione e sulle possibili strade da approfondire con le figure competenti.

Servizi immobiliari e vendita di immobili

L’offerta del CAF Pigneto si estende anche al settore immobiliare, con servizi di supporto per chi intende vendere un immobile. L’attività comprende l’assistenza nella raccolta dei documenti e il coordinamento dei diversi passaggi, favorendo il raccordo con agenti immobiliari abilitati, tecnici e notai, secondo le necessità dell’operazione.

Un unico punto di contatto per esigenze diverse

Dalle incombenze fiscali alle pratiche previdenziali, dalle necessità della famiglia alle questioni legate al lavoro e alla casa, CAF Pigneto punta a rendere più accessibili informazioni e servizi, aiutando le persone a individuare il percorso più adatto alla propria situazione.

Con Diego Morgione, lo sportello si propone come un interlocutore a cui rivolgersi per ricevere orientamento, organizzare la documentazione e affrontare con maggiore consapevolezza le procedure da seguire.

Un servizio pensato per accompagnare cittadini, famiglie e lavoratori nelle diverse fasi della vita quotidiana, con un’attenzione concreta alle esigenze individuali e al valore di un’assistenza chiara e accessibile.