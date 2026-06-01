Ordine degli Ingegneri di Roma: quasi 5.000 votanti alle elezioni, successo della squadra IdEA

AgenPress. Si sono concluse le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma per il quadriennio 2026-2030. Le consultazioni hanno registrato una partecipazione significativa, con quasi 5.000 ingegneri che hanno espresso il proprio voto, sancendo il successo della squadra IdEA – Ingegneri d’Europa Associati, con la scelta di tutti i suoi 15 candidati, guidati dall’Ing. Stefano Giovenali, in continuità con il percorso avviato nelle precedenti consiliature presiedute dall’Ing. Carla Cappiello e dall’Ing. Massimo Cerri.

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma rappresenta oggi il più grande Ordine professionale d’Italia, con quasi 25.000 iscritti, pari a circa il 10% degli ingegneri italiani.

Risultano eletti: Stefano Giovenali, Stefania Arangio, Fabrizio Averardi Ripari, Tamara Bazzichelli, Filippo Cascone, Michele Colletta, Cristina D’Angelo, Maria Elena D’Effremo, Andrea Griffa, Francesco Marinuzzi, Giorgio Martino, Paolo Reale, Silvia Torrani, Mauro Villarini, Alfredo Simonetti (Sezione B).

Il nuovo Consiglio raccoglie l’eredità del lavoro svolto negli ultimi anni e proseguirà il percorso di crescita dell’Ordine, con particolare attenzione alla formazione, all’innovazione, alla valorizzazione della professione e al rafforzamento dei servizi agli iscritti.

«Accolgo questo risultato con gratitudine e con un forte senso di responsabilità» dichiara l’Ing. Stefano Giovenali. «Il nostro impegno sarà quello di lavorare per un Ordine sempre più autorevole, moderno, inclusivo e vicino agli iscritti. Le sfide che attendono la professione sono importanti: innovazione tecnologica, intelligenza artificiale, BIM, transizione energetica, sostenibilità, sicurezza, formazione e valorizzazione delle competenze. Le affronteremo con spirito di servizio, ascolto e collaborazione. Nessuno deve restare indietro.»

Il nuovo Consiglio si insedierà nei tempi previsti dalla legge per avviare le attività del quadriennio 2026-2030.