Valente (Unione per L’Italia): “Dalla Serbia all’Italia, il cambiamento nasce dalla partecipazione, non dalla violenza”

AgenPress. La mobilitazione degli studenti in Serbia ha dimostrato quanto le nuove generazioni possano incidere nel dibattito pubblico quando decidono di unirsi, far sentire la propria voce e chiedere alle istituzioni responsabilità, trasparenza e rispetto delle regole democratiche. Un’esperienza che invita anche i giovani italiani a riflettere sul proprio ruolo nella costruzione del futuro del Paese.

L’Italia non ha bisogno di vetrine distrutte, scontri di piazza o violenze contro le forze dell’ordine per cambiare. Ha bisogno di giovani consapevoli, capaci di trasformare la rabbia in idee, la protesta in proposte e il dissenso in partecipazione democratica. Il vero potere dei cittadini risiede nella libertà di scegliere, nel voto e nella capacità di unirsi attorno a obiettivi comuni.

È arrivato il momento di superare le contrapposizioni ideologiche che troppo spesso dividono le persone in schieramenti di destra e di sinistra. Senza cancellare la storia, le differenze o il diritto di avere idee diverse, occorre mettere al centro ciò che unisce: la dignità umana, la giustizia, la solidarietà, il rispetto reciproco e il bene comune.

In questa prospettiva si inserisce Unione per l’Italia, un movimento che si propone come spazio di incontro interculturale, interreligioso e interetnico, nel quale persone di provenienze, culture e fedi differenti possano collaborare per costruire una società più inclusiva e partecipata.

Il messaggio ai giovani è semplice: non lasciate che altri decidano il vostro futuro. Informatevi, confrontatevi, organizzatevi e partecipate alla vita pubblica. Non rinunciate alla vostra voce e non lasciate che la violenza oscuri le vostre ragioni. La democrazia non è soltanto un diritto da esercitare ogni volta che si vota: è una responsabilità quotidiana.

Se i giovani serbi hanno mostrato la forza della mobilitazione civile, anche i giovani italiani possono impegnarsi per un cambiamento pacifico, concreto e democratico. Il futuro non si costruisce distruggendo ciò che esiste, ma avendo il coraggio di progettare ciò che ancora manca.

È tempo di trasformare le divisioni in dialogo, l’indifferenza in partecipazione e le proteste in un progetto condiviso per l’Italia. Un’Italia nella quale nessuno venga escluso per la propria origine, religione o cultura, e nella quale il confronto democratico sia più forte di ogni forma di violenza.

Perché il cambiamento autentico comincia quando i cittadini comprendono che la propria voce conta e scelgono di usarla responsabilmente.

E’ quanto, dichiara in una nota, il Prof Ettore Piero Valente Vice Segretario Generale del Movimento politico Unione per L’Italia e Co-Coordinatore della Scuola Politica Unione per l’Italia.