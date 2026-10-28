AgenPress. Nasce un nuovo gruppo parlamentare all’Assemblea Regionale Siciliana che riunisce esponenti provenienti da Noi Moderati, Democrazia Cristiana e UDC.
Aderiscono al nuovo gruppo i deputati regionali Ignazio Abbate, Nuccia Albano, Marianna Caronia, Serafina Marchetta e Carmelo Pace.
L’iniziativa nasce con l’obiettivo di dare vita a un percorso comune nell’area moderata e popolare, rafforzandone la rappresentanza all’interno del Parlamento siciliano.
Il nome del gruppo e i dettagli dell’iniziativa politica saranno illustrati agli organi di informazione nel corso di una conferenza stampa che si terra nei primi giorni di novembre a Palazzo dei Normanni.
E’ quanto dichiarano in una nota il DC Carmelo Pace – Noi Moderati Massimo Dell’Utri – UDC Decio Terrana.