Nasce un nuovo gruppo parlamentare all’Assemblea Regionale Siciliana

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AgenPress. Nasce un nuovo gruppo parlamentare all’Assemblea Regionale Siciliana che riunisce esponenti provenienti da Noi Moderati, Democrazia Cristiana e UDC.

Aderiscono al nuovo gruppo i deputati regionali Ignazio Abbate, Nuccia Albano, Marianna Caronia, Serafina Marchetta e Carmelo Pace.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di dare vita a un percorso comune nell’area moderata e popolare, rafforzandone la rappresentanza all’interno del Parlamento siciliano.

Il nome del gruppo e i dettagli dell’iniziativa politica saranno illustrati agli organi di informazione nel corso di una conferenza stampa che si terra nei primi giorni di novembre a Palazzo dei Normanni.

E’ quanto dichiarano in una nota il DC Carmelo Pace – Noi Moderati Massimo Dell’Utri – UDC Decio Terrana.

 

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