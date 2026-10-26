Respinta dal Tribunale l’istanza per impedire il XXI Congresso Nazionale DC

AgenPress. Il Tribunale di Roma ha respinto la richiesta dell’onorevole Carmelo Pace di sospendere e impedire lo svolgimento del Congresso nazionale della Democrazia Cristiana. Il ricorso chiedeva l’adozione di un provvedimento d’urgenza, senza la preventiva audizione della controparte, e di ulteriori misure conseguenti.

A darne notizia è Gianpiero Samorì, segretario nazionale della Democrazia Cristiana.

«Il Tribunale di Roma ha respinto la richiesta di emanare un decreto d’urgenza che avrebbe impedito lo svolgimento del Congresso nazionale. Il giudice ha fissato l’udienza per il prossimo 24 novembre, quando il procedimento proseguirà nel contraddittorio tra le parti», dichiara Samorì.

«Ritengo necessario chiarire quanto accaduto per evitare la diffusione di notizie false o fuorvianti sulla decisione del Tribunale. La richiesta di un provvedimento immediato non è stata accolta. Il giudizio proseguirà nelle sedi competenti, con la partecipazione di entrambe le parti», conclude il segretario nazionale della Democrazia Cristiana.