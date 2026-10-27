Marti (Lega): “Sull’Ucraina input diversi, ma in maggioranza votiamo a favore”

AgenPress. “Sullo stop di invio di aiuti all’Ucraina possiamo dare input anche diversi rispetto al resto della maggioranza, ma non ci sono condizioni di diversità di veduta sul voto, come non ce ne sono mai state”.

Lo ha dichiarato Roberto Marti, senatore della Lega, intervenendo oggi a “L’Attimo Fuggente”, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Bardi su Giornale Radio, rispondendo a una domanda sullo stop all’invio di armi all’Ucraina e sulla posizione espressa dal segretario Matteo Salvini.

“È legittimo poter dare un punto di vista strategico o un input differente, ma questo non mina la tenuta del governo”, ha aggiunto Marti, sottolineando che gli orientamenti emersi nella fase congressuale del partito non significano che la maggioranza sia in crisi.